صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارداتیں:شہری لاکھوں روپے، 3 موٹر سائیکلوں سے محروم

  • لاہور
وارداتیں:شہری لاکھوں روپے، 3 موٹر سائیکلوں سے محروم

قصور(نمائندہ دنیا)قصور میں ڈکیتی، رہزنی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے نقدی ،موبائل فون، طلائی زیورات ،3موٹر سائیکلوں سے محروم کردئیے گئے۔

گیس فیکٹری راؤخانوالہ کے قریب سے ڈاکوؤں نے دودھ لے کر جانے والے اوڑاڑہ کے رہائشی ندیم حسین سے 70ہزار روپے نقدی اُس کے بھائی محمدامین سے 45ہزار روپے نقدی اور اُن کے تیسرے ساتھی محمدقاسم سے 6 ہزار روپے نقدی اور موبائل فون چھین لیے ۔ بہادر پورہ صدر قصور کے نزدیک سے ڈاکوؤں نے گلشن اقبال کالونی الہ آباد کے رہائشی دانش افتخار ولد افتخار سے 15 ہزار روپے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ پل ڈرین سہاری کے قریب سے ڈاکوؤں نے کوٹلی رائے ابوبکر کے رہائشی محمد سعید ولد عقیل سے 1لاکھ 40 ہزار روپے نقدی اور موٹرسائیکل چھین لی۔ موکل کے قریب سے ڈاکوؤں نے ارشد علی ولد محمدیوسف سے لوڈر رکشہ چھین لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عوام کا اعتماد ہماری طاقت، علما کا کردار قابل ستائش، شاہد خاقان

ریڈ زون کی سکیورٹی سخت ،غیر متعلقہ گاڑیوں کا داخلہ بند

غیر رجسٹر ڈ گاڑیوں ،موٹر سائیکلوں کیخلاف کریک ڈائون کا فیصلہ

ایس ایس پی آپریشنز کا تھانہ سنبل کا اچانک دورہ

اسلام آباد میں ڈینگی کے 33 نئے مریض ،نوشہرہ میں ایک جاں بحق

لیڈی منشیات سپلائر سمیت 2 مجرموں کو سزائیں، جرمانہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل