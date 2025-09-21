وارداتیں:شہری لاکھوں روپے، 3 موٹر سائیکلوں سے محروم
قصور(نمائندہ دنیا)قصور میں ڈکیتی، رہزنی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے نقدی ،موبائل فون، طلائی زیورات ،3موٹر سائیکلوں سے محروم کردئیے گئے۔
گیس فیکٹری راؤخانوالہ کے قریب سے ڈاکوؤں نے دودھ لے کر جانے والے اوڑاڑہ کے رہائشی ندیم حسین سے 70ہزار روپے نقدی اُس کے بھائی محمدامین سے 45ہزار روپے نقدی اور اُن کے تیسرے ساتھی محمدقاسم سے 6 ہزار روپے نقدی اور موبائل فون چھین لیے ۔ بہادر پورہ صدر قصور کے نزدیک سے ڈاکوؤں نے گلشن اقبال کالونی الہ آباد کے رہائشی دانش افتخار ولد افتخار سے 15 ہزار روپے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ پل ڈرین سہاری کے قریب سے ڈاکوؤں نے کوٹلی رائے ابوبکر کے رہائشی محمد سعید ولد عقیل سے 1لاکھ 40 ہزار روپے نقدی اور موٹرسائیکل چھین لی۔ موکل کے قریب سے ڈاکوؤں نے ارشد علی ولد محمدیوسف سے لوڈر رکشہ چھین لیا۔