فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 5 ہزار لیٹر کیمیکل ملا زہریلا دودھ تلف
قصور(نمائندہ دنیا)ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز راؤ عبیدالرحمن کی نگرانی میں 5ہزار لیٹر کیمیکل ملا زہریلا دودھ تلف کرکے زہریلا دودھ بنانے والے مافیا کے خلاف مقدمہ درج، گاڑی قبضہ میں لے کر مزید قانونی کارروائی کا آغازکردیا گیا۔
فوڈ اتھارٹی ترجمان کے مطابق ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز راؤ عبیدالرحمن کی نگرانی میں ویجیلنس اور فوڈ سیفٹی ٹیموں نے طویل ریکی کے بعد سپلائر گاڑی کا پتہ لگایا۔ دودھ کے موقع پر کیے گئے ٹیسٹ ناقص اور مقرر کردہ معیار کے منافی پائے گئے ۔ اصل جیسے جعلی دودھ میں پاؤڈر، پانی اور ویجیٹیبل گھی کی ملاوٹ پائی گئی۔ جس پر گاڑی میں موجود 5 ہزار لیٹر جعلی دودھ تلف کرکے دودھ کے نام پر سفید محلول کا دھندا کرنے والوں پر مقدمہ درج کروا کر دودھ سپلائی کرنے والی گاڑی کو ضبط کرلیا گیا۔