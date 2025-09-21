صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ہسپتال :گیس پائپ لیکیج پر انچارجز نظرانداز، 3 چھوٹے ملازموں پر مقدمہ

  • لاہور
جنرل ہسپتال :گیس پائپ لیکیج پر انچارجز نظرانداز، 3 چھوٹے ملازموں پر مقدمہ

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)جنرل ہسپتال میں آکسیجن گیس میں پائپ لیکیج کی اطلاع نہ دینے پر تین افراد کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کرلیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق 3 ملازمین میں شیراز، صدیق اور وسیم مسیح شامل ہیں جبکہ سے ایم ایس سٹور ڈاکٹر عدنان مسعود اور انچارج بائیو میڈیکل ناطق زیدی کو بالکل نظر انداز کردیا گیا۔ مقدمہ کے بعد ایم ایس نے تینوں ملازمین کو پیڈا ایکٹ کے تحت معطل کردیا اور بعد ازاں 18ستمبر کی پرانی تاریخ ڈال کر ڈاکٹر جعفر شاہ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔

