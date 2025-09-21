صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکلر روڈ پر واٹر باؤنڈ اور سب بیس کا کام تکمیل کے قریب:عمران امین

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین کی زیر صدارت این ایس آئی ٹی سٹی کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

 4.3 کلومیٹر طویل اور 250 چوڑی مین سرکلر روڈ پر واٹر باؤنڈ اور سب بیس کا کام تکمیل کے قریب ہے، جبکہ رواں ماہ کے اختتام پر اسفالٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔این ایس آئی ٹی سٹی کی مرکزی ڈرین پچاسی فیصد مکمل ہو چکی ہے۔ ٹریفک و ٹرانسپورٹ پلان کی تکمیل کے بعد دو ہزار سے زائد گاڑیوں کی گنجائش دستیاب ہوگی۔سی ای او عمران امین کا کہنا تھا کہ این ایس آئی ٹی سٹی پاکستان کے ٹیکنالوجی سیکٹر کا گیم چینجر منصوبہ ہے، جس کی بروقت تکمیل ہماری اولین ترجیح ہے۔

