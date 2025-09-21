اربوں کی الیکٹرک بسیں کنٹینر سے اتارنے میں مشکلات
لاہور(شیخ زین العابدین)پنجاب حکومت کی درآمد کردہ 12 میٹر لمبی الیکٹرک بسوں کو ان لوڈ کرنے کا عمل مسائل کا شکار ہے ۔کنٹینر یا کیریئر سے بسیں اتارنے کے لیے ریمپ نہ ہونے پر روایتی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے۔
لفٹرز کے ذریعے بسوں کو اتارنے کے دوران حادثات اور نقصان کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔اربوں روپے مالیت کی الیکٹرک بسیں ناقص سہولتوں کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی طرف سے درآمد کی جانے والی 12 میٹر لمبی الیکٹرک بسوں کو ان لوڈ کرنے کا عمل سنگین مسائل کا شکار ہو گیا ہے ۔مختلف مقامات پر ان لوڈنگ کے دوران شیشے ٹوٹنے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ایک ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لفٹر کے ذریعے بس کو نیچے اتارتے وقت اس کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ذرائع کے مطابق ان لوڈنگ کے دوران بس کا توازن بگڑنے سے حادثات کے خدشات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔دوسری جانب لفٹرز بھی بس کا وزن اٹھانے کے قابل نہیں رہتے اور پیچھے سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔یہ ناقص ان لوڈنگ طریقہ کار نہ صرف الیکٹرک بسوں بلکہ لفٹرز کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو رہا ہے ۔اربوں روپے مالیت کی یہ بسیں بنیادی سہولیات کی کمی کی وجہ سے نقصان کے قریب پہنچ گئی ہیں۔