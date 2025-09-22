صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
ڈی ایس پی پتوکی سرکل کو رشوت کی پیشکش کرنیوالا گرفتار

قصور(نمائندہ دنیا)ڈی ایس پی پتوکی سرکل کو رشوت کی پیشکش کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے گرفتار کرلیا۔

ڈی ایس پی پتوکی سرکل سجاد اکبر نے پولیس تھانہ ستی پتوکی میں مقدمہ درج کروایا کہ ٹھٹھی اوتاڑ کا رہائشی رشید احمد ولد نواب دین میرے پاس آیا اور کہاکہ میرا بیٹا ایک مقدمہ میں تھانہ صدر پھول نگر میں22ستمبر تک جسمانی ریمانڈ پر ہے ،اس نے انکوائری میں اپنے بیٹے پرویز کو بے گناہ کروانے کے عوض 2 لاکھ روپے بطور رشوت دینے کی پیش کش کی۔میرے منع کرنے کے باوجود رقم دیتا رہاتو ملزم رشیداحمد کو موقع پر گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیاگیا۔

