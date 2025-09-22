40 لاکھ روپے کا جعلی چیک دینے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج
قصور(نمائندہ دنیا) پولیس تھانہ اے ڈویژن قصور نے 40 لاکھ روپے کا جعلی چیک دینے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
کوٹ اسلام پورہ قصور کے رہائشی رضا مجید ولد حاجی ولی محمد نے پولیس تھانہ اے ڈویژن قصور میں مقدمہ درج کروایا کہ شاہ زیب مجاہد کے ساتھ اپنے مکان کا سودا1کروڑ 75 لاکھ روپے میں طے ہوا جس میں شاہ زیب مجاہد نے مجھ کو کچھ رقم ادا کردی اور 40 لاکھ روپے مالیت کا چیک دے دیا جو کیش کروانے کے لیے بینک میں گیا تو بینک انتظامیہ نے چیک کو ڈس آنر کردیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش شر وع کردی۔