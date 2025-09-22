مبینہ غفلت،چونیاں کارڈیک سنٹر میں خاتون دورانِ علاج دم توڑ گئی
قصور(خبرنگار)تھانہ سٹی چونیاں کے علاقہ میں کارڈیک سنٹر میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے علاج کے دوران خاتون جاں بحق ہو گئی۔
کمی محمد بوٹا نے پولیس کو درخواست دی ہے کہ اس کی اہلیہ آسیہ بی بی عمر 45 سال کو دل کی دھڑکن تیز ہونے پر کارڈیک سنٹر چونیاں لایا گیا جہاں دورانِ علاج وہ وفات پا گئی۔ مدعی کا مؤقف ہے کہ ڈاکٹر عثمان اور نرس نے علاج معالجہ درست طریقے سے نہیں کیا جس کے باعث اس کی بیوی جان کی بازی ہار گئی۔ پولیس نے درخواست پر کارروائی شروع کر دی ہے۔