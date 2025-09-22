صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راجہ جنگ :نشے کے عادی شوہر نے بیوی کو چھری مار کر زخمی کردیا

قصور(نمائندہ دنیا،خبرنگار)قصورکے نواحی گاؤں راجہ جنگ میں نشے کے عادی شوہر نے بیوی کو چھری مار کر زخمی کردیا۔

قصور تھانہ راجہ جنگ کے علاقے میں گھریلو جھگڑے کے دوران شوہر نے اپنی بیوی کو چھری مار کر زخمی کر دیا۔ کامران جو نشے کا عادی بتایا جاتا ہے ، نے اپنی بیوی سے پیسے مانگے ۔ انکار پر دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوگیا جس پر کامران نے اپنی 22 سالہ بیوی خالدہ کو بائیں ٹانگ پر چھری مار دی۔زخمی خاتون کو فوری طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال قصور منتقل کر دیا گیا۔

