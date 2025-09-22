قصور،حادثات میں 2افراد جان کی بازی ہارگئے،دو زخمی
قصور،پتوکی(خبرنگار، نمائندہ دنیا،تحصیل رپورٹر) قصورمیں مختلف حادثات میں 2افراد جاں بحق، دو زخمی ہوگئے ۔قصور کے نواح پتوکی بائی پاس ہلہ پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے نامعلوم شخص جاں بحق ہوگیا۔
نواحی گائوں نتھو والا کا رہائشی طلحہ موٹر سائیکل پر جارہا تھا کہ اچانک سڑک پر پڑے پتھر سے ٹکرا کر گر گیااورپیچھے سے ٹریکٹر ٹرالی آنے سے سر ٹرالی کی نیچے آنے سے جاں بحق ہوگیا۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت پندرہ سالہ طلحہ کے نام سے ہوئی۔ 60 سالہ نامعلوم شخص سڑک پار کررہا تھا کہ تیز رفتار سوزوکی بولان کی زد میں آکر دم توڑ گیا۔قصور کے تھانہ اے ڈویژن کے علاقے شہباز روڈ پر16سالہ عبدالمعیز اپنے دوست 22سالہ ماہدکے ہمراہ موٹر سائیکل پرجا رہا تھا۔ایک رکشہ نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔حادثے کے نتیجے میں دونوں نوجوانوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔