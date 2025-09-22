صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور،حادثات میں 2افراد جان کی بازی ہارگئے،دو زخمی

  • لاہور
قصور،حادثات میں 2افراد جان کی بازی ہارگئے،دو زخمی

قصور،پتوکی(خبرنگار، نمائندہ دنیا،تحصیل رپورٹر) قصورمیں مختلف حادثات میں 2افراد جاں بحق، دو زخمی ہوگئے ۔قصور کے نواح پتوکی بائی پاس ہلہ پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے نامعلوم شخص جاں بحق ہوگیا۔

نواحی گائوں نتھو والا کا رہائشی طلحہ موٹر سائیکل پر جارہا تھا کہ اچانک سڑک پر پڑے پتھر سے ٹکرا کر گر گیااورپیچھے سے ٹریکٹر ٹرالی آنے سے سر ٹرالی کی نیچے آنے سے جاں بحق ہوگیا۔ جاں بحق ہونے والے کی شناخت پندرہ سالہ طلحہ کے نام سے ہوئی۔ 60 سالہ نامعلوم شخص سڑک پار کررہا تھا کہ تیز رفتار سوزوکی بولان کی زد میں آکر دم توڑ گیا۔قصور کے تھانہ اے ڈویژن کے علاقے شہباز روڈ پر16سالہ عبدالمعیز اپنے دوست 22سالہ ماہدکے ہمراہ موٹر سائیکل پرجا رہا تھا۔ایک رکشہ نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔حادثے کے نتیجے میں دونوں نوجوانوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بازاروں میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے مؤثر اقدامات

پاک سعودیہ معاہدہ، بیرونی سازشوں خطرات کیخلاف موثر آواز، بیرسٹر عتیق

وفاقی وزیر چودھری سالک حسین کا اٹلی کا کامیاب دورہ

سیاحت کے فروغ کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،احسان بھٹہ

مسلم ممالک کے غیروں پر انحصار نے نقصان پہنچایا، آغا حسین مقدسی

پیپرز آئوٹ ہونے کا خاتمہ کر دیا، چیئرمین مردان تعلیمی بورڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر