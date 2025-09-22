صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ون ویلنگ کی ویڈیوز اپ لوڈ کرنے والا ملزم گرفتار

  • لاہور
ون ویلنگ کی ویڈیوز اپ لوڈ کرنے والا ملزم گرفتار

لاہور (کرائم رپورٹر) ڈولفن سکواڈ کا ون ویلرز کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ فیروز پور روڈ پر ون ویلنگ اور خطرناک کرتب کی ویڈیوز اپ لوڈ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔

ترجمان ڈولفن کے مطابق دوران پٹرولنگ ڈولفن ٹیم نے ملزم کو قابو کیا جس کی ون ویلنگ اور کرتب بازی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل تھیں۔ گرفتار ملزم کی شناخت سراج کے نام سے ہوئی جسے تھانہ نشتر کالونی کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی ڈولفن نے کہا کہ ون ویلنگ جان لیوا کھیل ہے ، والدین اپنے بچوں پر سخت نظر رکھیں تاکہ وہ اس خطرناک عمل میں ملوث نہ ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بازاروں میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے مؤثر اقدامات

پاک سعودیہ معاہدہ، بیرونی سازشوں خطرات کیخلاف موثر آواز، بیرسٹر عتیق

وفاقی وزیر چودھری سالک حسین کا اٹلی کا کامیاب دورہ

سیاحت کے فروغ کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،احسان بھٹہ

مسلم ممالک کے غیروں پر انحصار نے نقصان پہنچایا، آغا حسین مقدسی

پیپرز آئوٹ ہونے کا خاتمہ کر دیا، چیئرمین مردان تعلیمی بورڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر