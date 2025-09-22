جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے والا مسافر گرفتار
لاہور(این این آئی)ایف آئی اے امیگریشن نے علامہ اقبال انٹر نیشنل ائیر پورٹ پر جعلی دستاویزات پر مسافر کے رومانیہ جانے کی کوشش ناکام بنا کر مسافر کو گرفتار کر لیا۔
ایف آئی اے حکام کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت عبدالرشید کے نام سے ہوئی جوفلائٹ نمبر ایف زیڈ 360 کے ذریعے ورک ویز ا پر رومانیہ جا رہا تھا۔مسافر امیگریشن کلیئرنس کے دوران مشکوک پایا گیا ،ملزم کے پاسپورٹ پر پروٹیکٹر آف امیگرنٹ کے سٹیکر کے ساتھ ورک ویزا جعلی پایا گیا۔ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم نے جعلی ویزا محمد منیر اور محمد زمان نامی ایجنٹس سے 18 لاکھ میں لیا ، ملزم کو مزید کارروائی کیلئے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور منتقل کر دیا گیا۔