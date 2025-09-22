صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول قلعہ ستارشاہ میں تعینات ای ایس ٹی ٹیچر کیخلاف جاری انکوائری جلدازجلد مکمل کرنے کیلئے شہری عابد ورک نے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دیدی۔

درخواست میں موقف اختیارکیاگیا کہ مذکورہ ٹیچر نے جعلسازی سے AT (عربی ٹیچر) سے ای ایس ٹی ٹیچر کے آرڈر کروائے ہیں، جس کے تمام تر شواہد محکمہ ایجوکیشن میں جاری انکوائری کمیٹی کو دئیے مگر مذکورہ ٹیچر قیصراحمد نے ساز باز ہوکر انکوائری رکواکر اپنی ریٹائرمنٹ اپلائی کردی ہے ۔جس پر شہری عابد ورک نے ڈپٹی کمشنر کوایک اور درخواست دیدی۔ جس پر ڈپٹی کمشنر نے سی ای اوایجوکیشن کو جلدازجلدانکوائری مکمل کرنے کی ہدایات جاری کردی ہیں۔

