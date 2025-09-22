جاویدلطیف شیخوپورہ کی سیاست کی حقیقت ہیں، ملک ارسلان
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے رہنما وامیدوار یوسی چیئرمین ملک ارسلان نے کہاہے کہ میاں جاویدلطیف شیخوپورہ کی سیاست کی حقیقت ہیں۔۔۔
انہوں نے شیخوپورہ کو پنجا ب کاماڈل اور خوبصورت سٹی بنانے کیلئے جو جدوجہد کی ہے شیخوپورہ کی سیاسی تاریخ میں اسکی کوئی مثال نہیں ملتی انکی سیاست جدوجہد ،عوام کے حقوق کے تحفظ ، مسلم لیگ (ن) کوگراس روٹ لیول تک متحرک کرنے ،عام آدمی کے مسائل کے حل کیلئے حقیقی جدوجہد کی بدولت ہے وہ حلقہ کے عوام کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں، عوام اورانکارشتہ تمام تر مشکلات کے باوجود مضبو ط سے مضبوط تر ہوتا جارہا ہے ۔ان خیالات کااظہارانہوں نے میڈیاکے نمائندوں سے گفتگو کے دوران کیا۔