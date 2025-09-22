صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
معاہدہ پاکستان سعودی عرب دوستی میں نئے باب کا آغاز، ذیشان پرویز

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران کے صدر میاں ذیشان پرویز نے کہاہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ولی عہد محمد بن سلمان کے دستخط 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری خطے اور دنیا میں امن و استحکام کیلئے مشتر کہ جدوجہد اور عزم مصمم کا اظہار ہیں۔

یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی اور دفاعی تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہے ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ط ایک ملک پر جارحیت دونوں ممالک پر جارحیت تصور ہوگی ۔ان خیالات کااظہارانہوں نے ضلعی سیکرٹریٹ میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیااس موقع پرملک پرویزاقبال،شیخ عظیم جاویدودیگربھی موجودتھے۔

