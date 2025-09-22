صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ اسلامیہ سکول میں محفل میلادؐ اورتقریب تقسیم انعامات

  • لاہور
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول میں محفل میلادمصطفیؐ اورانعامات تقسیم کی تقریب منعقدہوئی جس کی صدارت پرنسپل محمد یار سیالوی نے کی جبکہ مہمان خصوصی ڈی ای اوسکینڈری فضل الٰہی تھے۔

اس موقع پر محمد عارف صابری، عبدالرحمن شاکر،رانا عدیل ،حافظ محمود، محمدارشد ، عبیدالرحمن ،محمد علی،محمد ریاض چشتی،طارق محمودسندھو و دیگر نے شرکت کی ۔ہونہارطالب فرحان شبیر کو مقابلہ نعت میں شیخوپورہ،ضلع اور ڈویژن کی سطح پرپہلی پوزیشن حاصل کرنے پر خصوصی طورپر انعام سے نوازاگیا، اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی ای او سکینڈری فضل الٰہی نے کہاکہ آقائے دوجہاںؐ کی دنیا میں تشریف آوری سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔

