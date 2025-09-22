صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور:وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ، زیورات سے محروم

  لاہور
قصور(خبرنگار، نمائندہ دنیا)قصور اور اسکے گردونواح میں ڈکیتی،چوری اور راہزنی کی مختلف وارداتوں میں ڈاکوؤں نے شہریوں کو لاکھوں روپے نقدی،لاکھوں روپے کے طلائی زیورات،لاکھوں روپے کی موٹر سائیکلز،موبائل فون،سی سی ٹی وی کیمرہ و دیگر قیمتی سامان سے محروم کردیا۔

تھانہ بی ڈویژن قصور میں پھسر پورہ کے رہائشی محمد طارق نے درخواست برائے مقدمہ درج کروائی ہے کہ میرے گھر کے باہر کھڑی میری موٹر سائیکل نامعلوم چور لے گئے ہیں اور قصورتھانہ بی ڈویژن میں کوٹ پیراں کے رہائشی ادریس نے بھی درخواست برائے مقدمہ درج کروائی ہے کہ گزشتہ رات نسیم حیات روڈ پر میری شاپ کے تالے توڑ کر نامعلوم چور 70ہزار روپے نقدی اور کل 80ہزار روپے مالیت کا قیمتی سامان چوری کرکے لے گئے ہیں۔تھانہ کھڈیاں میں کچہ پکا کے رہائشی محمد عثمان نے درخواست برائے مقدمہ درج کروائی کہ نامعلوم چور میری بہن سمیعہ بی بی کے گھر سے 1.5لاکھ روپے نقدی، 2تولہ طلائی زیورات،125موٹر سائیکل اور سی سی ٹی وی کیمروں کا ڈی وی آر تمام چوری کرکے لے گئے ہیں۔تھانہ چھانگا مانگا میں رائیونڈ سٹی کے رہائشی محمد اعظم نے درخواست درج کروائی کہ میں اور طارق دونوں بھاگیوال سے اپنے گھر رائیونڈ کو بسواری موٹر سائیکل جارہے تھے کہ جنگل چونیاں چھانگا مانگا روڈ پر تین ملزموں نے اسلحہ کے زورپر ہم سے نقدی اور ایک تولہ طلائی زیورات لوٹ لیے ہیں۔تھانہ صدر پتوکی میں میں غفار عرف بختو نے درخواست برائے مقدمہ درج کروائی ہے کہ مین روڈ کھوکھر ٹوچر پر تین ملزموں نے گن پوائنٹ پر مجھ سے نقدی اور میری 125موٹر سائیکل چھین لی ہے ۔مقامی پولیس الگ الگ مقدمات درج کرکے مصروف تفتیش ہے۔

