درجنوں مور، بٹیرضبط، 13 ملزموں کو 4 لاکھ جرمانہ
لاہور(اے پی پی)محکمہ وائلڈلائف پنجاب نے اٹک،چکوال،تلہ گنگ،میانوالی،گجرات، بھکر، ساہیوال، پاکپتن،ملتان،مظفر گڑھ اور ڈی جی خان سے فالکن،بٹیر،تیتر،مور،سانڈھوں اور سور کے غیر قانونی شکار۔۔۔
کاروبار اور قبضہ کرنے پر 20 ملزموں کے چالان، پرندے اور جانور پکڑنے کے 30 آلات اور درجنوں مور اور بٹیرضبط کر لئے جبکہ 13 ملزموں کو 4 لاکھ سے زائد جرمانہ عائد کیا اور ضبط کئے گئے تمام بٹیر قدرتی ماحول میں آزاد کر دئیے ۔ اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر لیہ کاشف حمید نے فالکن نیٹنگ میں ملوث 2ملزمان کو گرفتار کرکے ایف آ ئی آ ر درج کرائی،ملزم پابند سلاسل،بٹیر کے 5 نیٹنگ گیئرز ضبط کر کے کارروائی شروع کردی ،ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجر ملتان ڈاکٹر سجاد حسین کی سربراہی میں وائلڈ لائف رینجر ز ملتان نے موروں کے 1 غیر قانونی ڈیلر کو گرفتار کر کے 60 ہزار جرمانہ کیا اور بٹیر کے 4 نیٹنگ گیئرز سمیت بٹیر کے گوشت غیر قانونی ترسیل روک دی اور ملزم کیخلاف ایف آ ئی آ ر درج کراکر حوالات بند کرادیا اور قانونی کارروائی شروع کردی۔