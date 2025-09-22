صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درجنوں مور، بٹیرضبط، 13 ملزموں کو 4 لاکھ جرمانہ

  • لاہور
درجنوں مور، بٹیرضبط، 13 ملزموں کو 4 لاکھ جرمانہ

لاہور(اے پی پی)محکمہ وائلڈلائف پنجاب نے اٹک،چکوال،تلہ گنگ،میانوالی،گجرات، بھکر، ساہیوال، پاکپتن،ملتان،مظفر گڑھ اور ڈی جی خان سے فالکن،بٹیر،تیتر،مور،سانڈھوں اور سور کے غیر قانونی شکار۔۔۔

کاروبار اور قبضہ کرنے پر 20 ملزموں کے چالان، پرندے اور جانور پکڑنے کے 30 آلات اور درجنوں مور اور بٹیرضبط کر لئے جبکہ 13 ملزموں کو 4 لاکھ سے زائد جرمانہ عائد کیا اور ضبط کئے گئے تمام بٹیر قدرتی ماحول میں آزاد کر دئیے ۔ اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر لیہ کاشف حمید نے فالکن نیٹنگ میں ملوث 2ملزمان کو گرفتار کرکے ایف آ ئی آ ر درج کرائی،ملزم پابند سلاسل،بٹیر کے 5 نیٹنگ گیئرز ضبط کر کے کارروائی شروع کردی ،ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجر ملتان ڈاکٹر سجاد حسین کی سربراہی میں وائلڈ لائف رینجر ز ملتان نے موروں کے 1 غیر قانونی ڈیلر کو گرفتار کر کے 60 ہزار جرمانہ کیا اور بٹیر کے 4 نیٹنگ گیئرز سمیت بٹیر کے گوشت غیر قانونی ترسیل روک دی اور ملزم کیخلاف ایف آ ئی آ ر درج کراکر حوالات بند کرادیا اور قانونی کارروائی شروع کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سٹریٹ لائٹس خراب،وارداتوں میں اضافہ

پاک سعودی معاہدہ سے خطے میں استحکام آئیگا :وزیر بلدیات

سیاسی و دینی جدوجہد کیلئے ہتھیار اٹھانا بغاوت:زاہد الراشدی

سمبڑیال:منی پٹرول پمپ کیخلاف کارروائی کے دوران عملے پر حملہ

الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کی جانب سے سیلاب متاثرین میں ونٹر پیکیج تقسیم

ڈی پی آئی کالجز ا نصر اظہر کا گورنمنٹ گریجوایٹ کالج ڈسکہ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر