پنجاب میں گراں فروشی پر ایک دن میں 152 گرفتار
لاہور(سپیشل رپورٹر)پنجاب کے محکمہ پرائس کنٹرول کی گرانفروشوں کیخلاف کارروائیاں، 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر میں 10 ہزار 955 گرانفروشوں کو 19 لاکھ 66 ہزار روپے کے جرمانے ، 13 کیخلاف مقدمات درج، 152 کو گرفتارکرلیا۔
ترجمان محکمہ پرائس کنٹرول کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں صوبہ بھر میں 4 لاکھ 96 ہزار سے زائد مقامات کی چیکنگ کی گئی ، 39 ہزار 762 مقامات پر آٹا مہنگا بیچنے پر 1058 گرانفروشوں کو جرمانہ، 16 گرفتار کروائے گئے ، 21 ہزار 718 چکن شاپس کی چیکنگ کے دوران 733 گرانفروشوں کو جرمانہ، 3 کیخلاف مقدمات ،26 کوگرفتار کروایا گیا، 14 ہزار 995 ہوٹلوں اورتنوروں کی چیکنگ کے دوران 575 منافع خوروں کو جرمانہ کیا گیا اور 4 پر ایف آئی آرکرائی گئی اور 24 کو گرفتارکیا گیا۔ چینی مہنگی بیچنے پر 558 ناجائز منافع خوروں کو جرمانے عائد کرکے 17 کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ترجمان کے مطابق اشیائے ضروریہ کی مقررہ نرخوں پر فروخت ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔