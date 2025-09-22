صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دفاعی معاہدہ بارے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع

  • لاہور
لاہور(نامہ نگار خصوصی)پنجاب اسمبلی میں پاک عرب دفاعی معاہدہ کے حوالہ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں اور کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے قرارداد اسمبلی سیکرٹریٹ کے سپرد کی گئی ہے جو جاری ایوان میں پیش ہوگی۔

مسلم لیگ ن کی رکن اسمبلی عظمیٰ بٹ کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں کہاگیا ہے کہ جس طرح سعودی فرمانرواکو خادم حرمین شریفین کا اعزاز حاصل ہے اس طرح پاکستان  کے وزیراعظم شہباز شریف جنہوں نے  امت کے مقدس مقامات کے تحفظ احترام اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔

