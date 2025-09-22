صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دربار میراں حسین زنجانی پر آنیوالوں کیلئے سکیورٹی انتظامات

  • لاہور
دربار میراں حسین زنجانی پر آنیوالوں کیلئے سکیورٹی انتظامات

لاہور(کرائم رپورٹر)ایس پی سٹی نے سرکل افسران اور ایس ایچ اوز سمیت مامور نفری کو چیک الرٹ اور بریف کیا،داخلی اور خارجی راستوں پر تعینات جوانوں کی چیکنگ کے عمل کا مکمل جائزہ لیا۔

ایس پی سٹی بلال احمد کے مطابق دربار میراں حسین زنجانی پر آنے والے عقیدت مندان کی چیکنگ کو یقینی بنایا جا رہا ہے ،سکیورٹی پر تعینات پولیس افسران و اہلکار بھر پور طریقہ سے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں،شرکا کی بہتر چیکنگ کے لیے اہم پوائنٹس پر واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں،بلند عمارتوں پر روف ٹاپ ڈیوٹی اور گردونواح میں مؤثر پیٹرولنگ کی جا رہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

باڈی بلڈرز، کھلاڑیوں میں ممنوعہ سٹیرائیڈز کا استعمال بڑھ گیا، محکمہ صحت اور محکمہ کھیل خاموش

وزیراعلیٰ کی ہدایت پر سیلابی نقصانات کے تخمینے کیلئے 23 ٹیمیں تشکیل

کمشنر کمپلیکس سے ملحقہ روڈ پر ڈی سلٹنگ کروانے کی ہدایت

چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں سالانہ محفلِ میلاد النبیؐ کا انعقاد

چنیوٹ:ملاوٹ مافیا کیخلاف ایکشن، متعدد فوڈ پوائنٹس کو جر مانے

30 الیکٹرک بسیں پہنچ گئیں، وزیراعلیٰ مریم نواز جلد افتتاح کرینگی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر