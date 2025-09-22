دربار میراں حسین زنجانی پر آنیوالوں کیلئے سکیورٹی انتظامات
لاہور(کرائم رپورٹر)ایس پی سٹی نے سرکل افسران اور ایس ایچ اوز سمیت مامور نفری کو چیک الرٹ اور بریف کیا،داخلی اور خارجی راستوں پر تعینات جوانوں کی چیکنگ کے عمل کا مکمل جائزہ لیا۔
ایس پی سٹی بلال احمد کے مطابق دربار میراں حسین زنجانی پر آنے والے عقیدت مندان کی چیکنگ کو یقینی بنایا جا رہا ہے ،سکیورٹی پر تعینات پولیس افسران و اہلکار بھر پور طریقہ سے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں،شرکا کی بہتر چیکنگ کے لیے اہم پوائنٹس پر واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں،بلند عمارتوں پر روف ٹاپ ڈیوٹی اور گردونواح میں مؤثر پیٹرولنگ کی جا رہی ہے۔