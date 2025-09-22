مرکزی مسلم لیگ کی جنوبی پنجاب میں 21 خیمہ بستیاں قائم
لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور امداد کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور اس کے ذیلی شعبہ جات، شعبہ خدمتِ خلق۔۔۔
مسلم ویمن لیگ اور مسلم سٹوڈنٹس لیگ بھرپور اور منظم انداز میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے۔ مرکزی مسلم لیگ لاہور نے علی پور میں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی خیمہ بستی قائم کر دی ،جنوبی پنجاب میں 21 خیمہ بستیوں میں 18 ہزار سے زائد متاثرین مقیم ہیں،گلگت میں مسلم ویمن لیگ کی جانب سے متاثرہ خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا،جلال پور پیر والا کی خیمہ بستی میں ایک اور مددگار سکول کا افتتاح کر دیا گیا۔