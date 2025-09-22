صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ کی جنوبی پنجاب میں 21 خیمہ بستیاں قائم

  • لاہور
مرکزی مسلم لیگ کی جنوبی پنجاب میں 21 خیمہ بستیاں قائم

لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور امداد کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور اس کے ذیلی شعبہ جات، شعبہ خدمتِ خلق۔۔۔

 مسلم ویمن لیگ اور مسلم سٹوڈنٹس لیگ بھرپور اور منظم انداز میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے۔ مرکزی مسلم لیگ لاہور نے علی پور میں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی خیمہ بستی قائم کر دی ،جنوبی پنجاب میں 21 خیمہ بستیوں میں 18 ہزار سے زائد متاثرین مقیم ہیں،گلگت میں مسلم ویمن لیگ کی جانب سے متاثرہ خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا،جلال پور پیر والا کی خیمہ بستی میں ایک اور مددگار سکول کا افتتاح کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرکاری قیمتوں پر کھادوں کی دستیابی کیلئے ذخیرہ اندوزوں ، سمگلروں کیخلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں

آٹے کے نرخ کنٹرول نہ ہو سکے ، میدہ بھی مہنگا

کمشنر نے الیکٹروبس پر پتھراؤ کرنے کی رپورٹ طلب کر لی

قومی مہم برائے انسداد سرویکل کینسر کے اہداف پر غور کیلئے اہم اجلاس

اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل کا گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سکول کا دورہ

منافع خوری،ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جا ئیگی ، شیریں گل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر