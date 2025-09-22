پاک سعودی دفاعی معاہدہ ترقی کی نئی راہیں کھولے گا:عبدالغفور راشد
لاہور(سیاسی نمائندہ)نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عبدالغفور راشدنے ہومیو طبی فورم سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ طب کے شعبے سے وابستہ افراد انسانیت کی خدمت کررہے ہیں۔
ان پر تحقیق اور انسانی خدمت کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا آزمودہ دوست اوربرادر اسلامی ملک ہے ، جس نے ہرمشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے ، دونوں ممالک کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ایمان، اسلام، انسانی اقدار اور اعتماد کا ہے ۔دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے جو ترقی اور اعتماد کی نئی راہیں کھولنے کا باعث بنے گا۔