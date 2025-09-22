صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امتِ مسلمہ کو اب مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے :جماعت اہلحدیث

  • لاہور
امتِ مسلمہ کو اب مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے :جماعت اہلحدیث

لاہور(سیاسی نمائندہ)عالم اسلام کو اپنے دفاع کے لیے او آئی سی کے کردار کو فعال کرنا ہوگا ،اقوام متحدہ مسلم دشمن اور شیطانوں کی انجمن ہے ، امریکا اور ٹرمپ ناقابلِ اعتبار ہیں۔

امتِ مسلمہ کو اب مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بات جماعت اہلحدیث پاکستان کے امیر مولانا حافظ عبد الغفار روپڑی نے علمائے کرام کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ۔انہوں کہا ہے کہ عالمِ اسلام کو اپنے دفاع کے لیے او آئی سی کے کردار کو فوری طور پر فعال کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ اب انصاف کا ادارہ نہیں بلکہ اسلام دشمن طاقتوں اور شیطانوں کی انجمن بن چکی ہے ، جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اور ظالموں کے حق میں فیصلے کرتی ہے ۔

