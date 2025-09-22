سیرتِ طیبہ پر خصوصی کانفرنس ، مقابلہ حسن قرأت
لاہور (سیاسی نمائندہ) جماعت اسلامی لاہور جنوبی کے زیر اہتمام نبی کریم ؐکی سیرتِ طیبہ کے موضوع پر خصوصی کانفرنس اور مقابلہ حسن قرأت کا انعقاد کیا گیا۔
اس بابرکت تقریب میں طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور تلاوتِ کلامِ پاک کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر قیم حلقہ لاہور اظہربلال اور امیر جماعت اسلامی لاہور جنوبی عبدالرشید مرزا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ۔دریں اثنا امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی محمد جاوید قصوری نے کہا ہے کہ سیلاب سے پنجاب بھر میں 88ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے جس میں سب سے زیادہ نقصان غر یب عوام کے گھروں کو پہنچا ہے ، حکومت ایک ایک شخص کے نقصان کا ازالہ کرے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز لاہور اور جھنگ میں مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔33ارب کی فصلیں برباد اور 60کروڑ روپے مالیت کے مویشی سیلابی پانی کی نذر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ 47سو سے زائد موضع جات اور 47لاکھ 55ہزار افراد براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔