سیلاب زدہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کا کام شروع
لاہور(سپیشل رپورٹر)سیلاب متاثر ہ علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر روڈزکی بحالی کا کام شروع کردیا گیا ہے - صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، مریم اورنگزیب، کاظم پیرزادہ، صہیب بھرت، رانا سکندر حیات نے اپنی نگرانی میں ہنگامی بنیادوں پر روڈزکی بحالی شروع کرائی ہے۔
علی پور میں روڈز اور شگاف پر کرنے کے لئے ہنگامی طور پر ٹیمیں سرگرم ہیں ،محکمہ سی اینڈ ڈبلیو کی ٹیمیں سیلاب سے متاثر ہونے والے روڈز کی جلد ازجلد بحالی کے لئے دن رات کوشاں ہیں -سیلابی ریلوں کی وجہ سے پڑنے والے شگاف پر کرنے کے لئے بھاری مشینری کا استعمال کیا جا رہاہے -علی پو رکے علاقے میں عارضی پل بنا کر عوام کے لئے کھول دیا گیا ،خیر پور سادات کے علاقے میں متاثرہ سڑکوں کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے -بستی دیسی کے قریب سیلاب سے پڑنے والے شگاف کو پر کر دیا گیا ہے -کل کنول روڈ بستی عظیم شاہ میں بھی سیلابی ریلے سے پڑنے والے شگاف کو پر کردیا گیا -ماڑی روڈ عظمت پور پر پڑنے والے شگاف کوپر کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے -خیر پور سلطان پور روڈ پر پڑنے والا شگاف پر کر کے سڑک کو عوام کے لئے کھول دیاگیاہے -