قدیم بھیرہ شہر کے تحفظ، ترقی کیلئے جامع منصوبہ شروع
لاہور(آن لائن)محکمہ آثار قدیمہ پنجاب نے بھیرہ قدیم شہر کے تحفظ اور ترقی کے لیے ایک جامع منصوبہ شروع کیا ہے۔ منصوبے میں قدیم فصیل کی حفاظت، تاریخی دروازوں کی بحالی، شہری ڈھانچے کی بہتری اور سیاح دوست سہولیات شامل ہیں۔
یہ منصوبہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے جنہوں نے ورثہ کے تحفظ کو ثقافتی فخر اور سیاحت پر مبنی ترقی سے جوڑنے پر زور دیا ہے ۔ اس منصوبے کو سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی ہدایات کی روشنی میں عالمی معیار کے مطابق تیار کیا گیا ہے ۔ محکمہ آثارقدیمہ نے کہا کہ بھیرہ برصغیر کی قدیم ترین بستیوں میں سے ایک ہے اور اس کا تحفظ محض آثار قدیمہ کو بچانے کا عمل نہیں بلکہ ایک زندہ تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش ہے ۔ دروازوں، مساجد اور رہائشی خطوں کی بحالی سے نہ صرف ورثہ محفوظ ہوگا بلکہ مقامی کمیونٹی کو پائیدار سیاحت کے ذریعے فائدہ بھی ملے گا۔ منصوبہ مکمل شفافیت، ماہرین کی رہنمائی اور عالمی معیار کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔