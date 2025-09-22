پنجاب یونیورسٹی الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام پہلی تعارفی تقریب
لاہور (آن لائن) پنجاب یونیورسٹی ڈیپارٹمنٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز نے ایک تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے اپنے چاربی ایس ڈگری پروگراموں کے پہلے تعلیمی بیچ۔۔۔
جس میں بی ایس میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی،بی ایس وائی بی ایس سائنس اور آپٹومیٹری سمیت کلاسز کا آغاز کردیا۔ اس سلسلے میں ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے طلبا کو کیمپس کی سہولیات، تعلیمی مشورے ، طلبا کی معاونت، نظم و ضبط اور حفاظتی پروٹوکول اور بہت سی طلبا سوسائٹیوں سے آشنا کرنے کے لئے ایک تعارفی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔