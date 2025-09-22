صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب یونیورسٹی الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام پہلی تعارفی تقریب

  • لاہور
پنجاب یونیورسٹی الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام پہلی تعارفی تقریب

لاہور (آن لائن) پنجاب یونیورسٹی ڈیپارٹمنٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز نے ایک تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے اپنے چاربی ایس ڈگری پروگراموں کے پہلے تعلیمی بیچ۔۔۔

 جس میں بی ایس میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی،بی ایس وائی بی ایس سائنس اور آپٹومیٹری سمیت کلاسز کا آغاز کردیا۔ اس سلسلے میں ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے طلبا کو کیمپس کی سہولیات، تعلیمی مشورے ، طلبا کی معاونت، نظم و ضبط اور حفاظتی پروٹوکول اور بہت سی طلبا سوسائٹیوں سے آشنا کرنے کے لئے ایک تعارفی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرکاری قیمتوں پر کھادوں کی دستیابی کیلئے ذخیرہ اندوزوں ، سمگلروں کیخلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں

آٹے کے نرخ کنٹرول نہ ہو سکے ، میدہ بھی مہنگا

کمشنر نے الیکٹروبس پر پتھراؤ کرنے کی رپورٹ طلب کر لی

قومی مہم برائے انسداد سرویکل کینسر کے اہداف پر غور کیلئے اہم اجلاس

اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل کا گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سکول کا دورہ

منافع خوری،ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جا ئیگی ، شیریں گل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر