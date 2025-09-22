6کروڑ 15 لاکھ سے زائد مالیت کا ایکسپائر بدبودار چکن تلف
لاہور(آئی این پی)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 60ہزار کلو ایکسپائر ریڈی ٹو کک فروزن چکن، 400 کلو فنگس زدہ سپائسز اورسبزیاں تلف کر دی گئیں۔۔۔
جبکہ جعلسازی کا مکروہ دھندہ کرنے پر 10لاکھ جرمانہ عائد کر کے مقدمہ درج کر کے 2ملزمان گرفتار کر ادئیے ۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ فیروز والا میں کولڈ سٹور پر کریک ڈاؤن کیا ۔کارروائی کے دوران 6کروڑ 15لاکھ سے زائد مالیت کا ایکسپائر بدبودار چکن تلف کیا گیا۔ ڈ ی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق بدرنگ بدبودار مضر صحت چکن میٹ اینڈ پروڈکٹس کولڈ سٹور میں رکھا گیا تھا، ایکسپائر اور فریش سٹاک کو ایک ہی ریک میں اکٹھا سٹور کیا گیا تھا، سٹور کی گئی پروڈکٹس پر لیبل عدم موجود تھے ، ایکسپائر پروڈکٹس کو فریش سپلائی کے ساتھ ملا کر سپلائی کیا جا رہا تھا۔کارروائی کے دوران ایکسپائر کڑاہی بوٹی، گردن، چکن تکہ بوٹی، چکن فجیتا، کلیجی،کباب تلف کے گئے۔