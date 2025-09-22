حکومت ہمیشہ سکھ یاتریوں کی سہولت کیلئے کوشاں رہی : رمیش اروڑہ
لاہور(خبر نگار)پاکستان سکھ گورودوارہ پربندھک کمیٹی کے پردھان سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے اراکین کمیٹی کے ہمراہ کرتارپور صاحب گورودوارہ میں منعقدہ نگر کیرتن جلوس میں شرکت کی۔
یہ جلوس بابا گورود نانک دیو جی کے 486 ویں برسی کے دوسرے دن کی تقریبات کے سلسلے میں نکالا گیا۔ پاکستان اور بیرونِ ملک سے بڑی تعداد میں یاتریوں نے اس نگر کیرتن میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کہ حکومت ہمیشہ سکھ یاتریوں کی سہولت کیلئے کوشاں رہی۔