یونین کونسل 137 شادی پورہ میں ترقیاتی منصوبے شروع
لاہور(دی رپورٹر)یونین کونسل 137 شادی پورہ میں ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا،تقریب کے دوران گلیوں کی تعمیر، نکاسی آب کی بہتری اور سٹریٹ لائٹس کی تنصیب سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔
تقریب میں رمضان بھٹی، منظور بھٹی، اسرار بٹ، قیصر بٹ، رانا ارسلان، اور سعادت علی سمیت علاقہ کے متعدد نمائندوں اور معززین نے شرکت کی۔ وزرا کا استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے کیا گیا، جبکہ شرکا کی جانب سے مسلم لیگ ن زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ ہماری عوام ہی ہماری طاقت ہیں۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے کہا کہ ہم نے الیکشن میں عوام سے جو وعدے کیے تھے ، آج ان کی تکمیل کی طرف عملی قدم اٹھایا ہے۔ حلقہ کی عوام کے لیے یہ سب سے بڑا ترقیاتی فنڈ ہے۔