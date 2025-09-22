صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونین کونسل 137 شادی پورہ میں ترقیاتی منصوبے شروع

  • لاہور
یونین کونسل 137 شادی پورہ میں ترقیاتی منصوبے شروع

لاہور(دی رپورٹر)یونین کونسل 137 شادی پورہ میں ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا،تقریب کے دوران گلیوں کی تعمیر، نکاسی آب کی بہتری اور سٹریٹ لائٹس کی تنصیب سمیت دیگر ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔

تقریب میں رمضان بھٹی، منظور بھٹی، اسرار بٹ، قیصر بٹ، رانا ارسلان، اور سعادت علی سمیت علاقہ کے متعدد نمائندوں اور معززین نے شرکت کی۔ وزرا کا استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے کیا گیا، جبکہ شرکا کی جانب سے مسلم لیگ ن زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ ہماری عوام ہی ہماری طاقت ہیں۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے کہا کہ ہم نے الیکشن میں عوام سے جو وعدے کیے تھے ، آج ان کی تکمیل کی طرف عملی قدم اٹھایا ہے۔ حلقہ کی عوام کے لیے یہ سب سے بڑا ترقیاتی فنڈ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سٹریٹ لائٹس خراب،وارداتوں میں اضافہ

پاک سعودی معاہدہ سے خطے میں استحکام آئیگا :وزیر بلدیات

سیاسی و دینی جدوجہد کیلئے ہتھیار اٹھانا بغاوت:زاہد الراشدی

سمبڑیال:منی پٹرول پمپ کیخلاف کارروائی کے دوران عملے پر حملہ

الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کی جانب سے سیلاب متاثرین میں ونٹر پیکیج تقسیم

ڈی پی آئی کالجز ا نصر اظہر کا گورنمنٹ گریجوایٹ کالج ڈسکہ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر