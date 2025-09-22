دفاعی معاہدہ سے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور : طاہر اشرفی
لاہور(این این آئی)پاکستان علما کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بعد اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ خاک میں مل گیا ہے، کل کئی ممالک آزاد فلسطین ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔
پریس کانفرنس کرتے ہوئے طاہر محمود اشرفی نے کہاکہ پاک سعودی عرب معاہدہ پورے عالم میں امن کا ضامن بنے گا جبکہ بہت سارے اسلامی و عرب ممالک پاکستانی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدہ سے سب سے پہلے گریٹر اسرائیل کا خواب زمیں بوس ہوگیا ہے ، قطر کے بعد دنیائے اسلام سوچ رہی اپنے فیصلہ خود کرنے ہیں۔کل کئی ممالک آزاد فلسطین ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے ، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو جو بار بار پاکستان کا نام لیتا تھا، پاک سعودی دفاعی معاہدے کے بعد اسے سانپ سونگھ گیا ہے ۔پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط ملک ہے ، معرکہ حق میں پاک افواج نے بھارت کو شکست دی جب کہ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف سیسہ پلائی دیوارکی مانند کھڑی ہے۔