ادرک 500، لہسن 350 روپے کلو، دیگر سبزیاں بھی مہنگی
لاہور(کامرس رپورٹر سے)سبزیوں کے نرخ میں تیزی برقرار ہے، زیادہ تر سبزیاں 200 روپے فی کلو کی حد کو چھو رہی ہیں۔ ٹماٹر کے سرکاری نرخ 10 روپے اضافہ سے 150 روپے کلو مقرر ہے۔۔۔
مارکیٹ میں درجہ اول ٹماٹر 180 سے 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہا،آلو سرکاری نرخ 85 روپے کلو کی بجائے مارکیٹ میں آلو 100 روپے کلو فروخت ہو رہا،پیاز کا سرکاری نرخ پانچ روپے کمی سے 75 روپے مقرر ہوا جبکہ مارکیٹ میں پیاز 90 روپے کلو تک فروخت ہو رہا،لہسن ہرنائی کاسرکاری نرخ 300 روپے کلو جبکہ مارکیٹ میں لہسن 350 روپے کلو تک ہے ،ادرک چائنہ نرخ 440 روپے کلو مقرر ہے ، تاہم مارکیٹ میں ادرک 500روپے کلو تک ہے ،سبز مرچ 150،پالک 70 ،پھول گوبھی180 سے 200 روپے کلو ہے ، بھنڈی 180 اور شملہ مرچ 200روپے کلو فروخت ہو رہی ،ساگ 50 اور پالک 70 روپے کلو ہے ۔لاہور کے بعض مقامات پر دودھ اور دہی کی قیمتوں میں اضافہ کردیا گیا۔دودھ اور دہی 10 روپے فی کلو مہنگا کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 10 روپے اضافے کے بعد فی لیٹر دودھ کی قیمت 210 روپے اور دہی کی قیمت 250 روپے کلو ہوگئی ۔ دکانداروں کے مطابق سیلاب سے ہونے والی تباہی میں مویشی بھی متاثر ہوئے ہیں، اس لیے دودھ اور دہی کی قیمت بڑھی ہے۔