گلیوں کے بھی غیر قانونی تھڑے، شیڈز مسمار کرنے کا حکم
لاہور(سپیشل رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کا سفر تیزی سے جاری،ٹاؤن ہال میں لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام پر ہفتہ وار پیشرفت کا جائزہ اجلاس ہوا۔
اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس، سی او ایم سی ایل، ایم ڈی واسا، اسسٹنٹ کمشنرز، نیسپاک، ای سی ایس پی ، ایل ایم کے آر، و دیگر افسران کی شرکت کی ،ترقیاتی منصوبوں کی شفافیت، معیار اور بروقت تکمیل کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ،لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام میٹروپولیٹن کارپوریشن کے فیز 1 کے منصوبے تکمیل کے نزدیک جبکہ فیز 2 پر کام شروع ہو چکا ہے ،ترقیاتی کاموں کے دوران تمام تجاوزات کو ختم کرانے کا فیصلہ کیا گیا ،واسا کی جانب سے ڈرین اور واٹر سپلائی کے نظام میں بہتری پر اجلاس کو بریفنگ دی ،باقی ماندہ کام کو برسات کے بعد اب تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی ،نیسپاک کو تعمیراتی منصوبوں کے معیار کو یقینی بنانے کی کلیدی ذمہ داریاں تفویض دیں ،میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ترقیاتی منصوبوں کی پیشرفت مثبت سمت میں گامزن ہے ،گلیوں کی خوبصورتی کیلئے غیر قانونی تھڑے اور شیڈز فوری مسمار کیے جائیں، ایڈیشنل ڈی سی فنانس کے مطابق ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں شفافیت اور ٹائم لائن پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، شہریوں کی سہولت کیلئے ترقیاتی کام پائیدار اور دیر پا ہونے چاہئیں،وزیراعلیٰ پنجاب لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام انشائاللہ شفافیت کے بلند ترین معیار کے ساتھ مکمل ہوگا، پائیدار تعمیراتی کاموں سے شہری طویل عرصے تک مستفید ہوں گے۔