کارحادثے میں 2لڑکوں کی ہلاکت کا ملزم گرفتار نہ ہوسکا

  • لاہور
کارحادثے میں 2لڑکوں کی ہلاکت کا ملزم گرفتار نہ ہوسکا

لاہور (کرائم رپورٹر) ڈیفنس سی میں کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دو لڑکوں کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا تھا ۔حادثے کی کلوزسرکٹ فوٹیج سامنے آگئی تھی ،حادثے میں سہیل اور ذیشان جاں بحق ہوئے تھے۔

تیز رفتار کار یوٹرن سے سروس لین پر داخل ہونے کے دوران موٹر سائیکل سے ٹکرائی ۔موٹر سائیکل سوار لڑکے بائیکر لین پر کار کو اوور ٹیک کررہے تھے ۔حادثے کا سبب بننے والی کار نجی کمپنی کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ حادثے کا مقدمہ درج کیا جاچکا ہے ۔ تاہم مقدمہ مدعی کا یہ کہنا ہے کہ کار ڈرائیور تاحال گرفتار نہیں ہوسکا ہے۔

