ریلوے سٹیشن کے اردگردصفائی پر 250ملازم تعینات

  • لاہور
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن ستھرا پنجاب کے تحت لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے شہر بھر میں صفائی کے معیاری انتظامات کے لیے مؤثر اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔

پاکستان بھر سے آنے والے مسافروں کو صاف، خوشگوار اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے ایل ڈبلیو ایم سی کا ریلوے سٹیشن لاہور کے اندرونی حصوں، پلیٹ فارمز، ویٹنگ ایریاز اور اطراف کے علاقوں میں صفائی آپریشن جاری ہے ۔ریلوے سٹیشن لاہور سے ملحقہ علاقوں میں بھی صفائی ستھرائی پر 250 سے زائد عملہ تعینات ہے ۔ان تمام علاقوں میں ایل ڈبلیو ایم سی کی مشینری اور ورکرز تینوں شفٹوں میں متحرک ہیں۔ شہریوں سے بھی گزارش ہے کہ ایل ڈبلیو ایم سی کا ساتھ دیں۔

