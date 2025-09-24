درد کم کرنیوالے سٹیٹ آف دی آرٹ کلینک کا افتتاح
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)شعبہ اینستھیزیا، آئی سی یو اور پین مینجمنٹ نے شعبہ آرتھوپیڈکس کے اشتراک سے صوبائی دارالحکومت کے پہلے مکمل فعال اور جدید سہولیات سے آراستہ پین مینجمنٹ کلینک کا افتتاح کر دیاگیا۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل امیرالدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل نے کہا کہ یہ کلینک اُن مریضوں کے لیے باعثِ راحت ہوگا جو برسوں سے کرانک درد میں مبتلا ہیں۔ پنجاب حکومت کی پالیسی کے تحت مریضوں کو یہ تمام سہولیات بلا معاوضہ فراہم کی جائیں گی۔ اور یہ کلینک جدید اور محفوظ علاج کی فراہمی کے حوالے سے ایک انقلابی پیش رفت ہے ۔تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنز پروفیسرآصف بشیر، ایم ایس پروفیسر فریاد حسین، پروفیسر جودت سلیم، پروفیسر میاں حنیف، پروفیسر خالد بشیر، پروفیسر محسن ظہیر، پروفیسر نازش ثقلین، ڈاکٹر شہزاد انور، ڈاکٹر خالد کاظمی، ڈاکٹر طیبہ وسیم، ڈاکٹر شیراز ملک، ڈاکٹر عبدالعزیز اور ڈاکٹر لیلی شفیق سمیت بڑی تعداد میں ماہرینِ صحت نے شرکت کی۔پروفیسر جودت سلیم اور پروفیسر میاں حنیف نے کہا کہ یہ کلینک نہ صرف مریضوں کو ریلیف فراہم کرے گا بلکہ پوسٹ گریجوایٹ میڈیکل ٹریننگ کے لیے بھی ایک ریفرنس سنٹر کے طور پر کام کرے گا۔