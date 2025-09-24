گھر کے پاس تبادلہ کرانے والے اساتذہ کیلئے پالیسی میں نرمی
لاہور(خبر نگار)گھر کے پاس تبادلہ کرانے والے اساتذہ کیلئے پالیسی میں نرمی،حق دار اساتذہ پر تبادلوں کیلئے 3 سال کی پابندی نہیں ہوگی۔۔۔
اس سے قبل تبادلوں کیلئے ایک سٹیشن پر تین سال گزارنا لازمی تھا۔حق دار اساتذہ کیلئے سیس پر الگ سے آپشن دی جائے گی ۔اوپن میرٹ کے تحت تبادلوں کیلئے آن لائن درخواستیں وصول کی جارہی ہیں۔اوپن میرٹ کے تحت اساتذہ 28 ستمبر تک اساتذہ اپلائی کرسکیں گے ،درخواستوں کی تصدیق کا عمل 4 اکتوبر تک مکمل کیا جائے گا،اساتذہ کو تبادلوں کے آرڈرز 15 اکتوبر کو جاری ہونگے۔