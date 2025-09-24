صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کے پاس تبادلہ کرانے والے اساتذہ کیلئے پالیسی میں نرمی

  • لاہور
گھر کے پاس تبادلہ کرانے والے اساتذہ کیلئے پالیسی میں نرمی

لاہور(خبر نگار)گھر کے پاس تبادلہ کرانے والے اساتذہ کیلئے پالیسی میں نرمی،حق دار اساتذہ پر تبادلوں کیلئے 3 سال کی پابندی نہیں ہوگی۔۔۔

اس سے قبل تبادلوں کیلئے ایک سٹیشن پر تین سال گزارنا لازمی تھا۔حق دار اساتذہ کیلئے سیس پر الگ سے آپشن دی جائے گی ۔اوپن میرٹ کے تحت تبادلوں کیلئے آن لائن درخواستیں وصول کی جارہی ہیں۔اوپن میرٹ کے تحت اساتذہ 28 ستمبر تک اساتذہ اپلائی کرسکیں گے ،درخواستوں کی تصدیق کا عمل 4 اکتوبر تک مکمل کیا جائے گا،اساتذہ کو تبادلوں کے آرڈرز 15 اکتوبر کو جاری ہونگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات مثالی، دنیا مانتی ہے، سعودی سفیر

کمیونیکیشن، ریلویزمیں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع،علیم خان

اربن فلڈنگ، ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کارروائی پر فوکس، کمشنر

جمہوریت کے فروغ میں وکلا برادری کا کردار اہم :گورنر پنجاب

برطانیہ سیلابی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا:ہائی کمشنر

موسمیاتی تبدیلی ایک چیلنج، ملکر نمٹنا ہوگا، مصدق ملک

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر