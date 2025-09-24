ڈھولنوال سب ڈویژن میں بجلی چوروں کا لیسکو ٹیم پر تشدد
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ڈھولنوال سب ڈویژن میں بجلی چوروں کا لیسکو ٹیم پر تشدد، بجلی چوری کے خلاف کارروائی کے دوران ایک صارف جو شنٹ لگا کر بجلی چوری کر رہا تھا، میٹر انسپکٹر راشد اور ان کی ٹیم نے چھاپہ مارا۔
اس موقع پر صارف کے غنڈوں نے لیسکو ٹیم پر حملہ کر کے شدید تشدد کیا۔ایس ای ناردرن سرکل محمد مزمل اور ایکسین گلشن راوی نعمان بھٹی کی ہدایت پر ایس ڈی او فیضان اعظم موقع پر پہنچے اور ملزمان کو گرفتار کرایا۔ ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے میٹر قبضے میں لے لیے گئے۔