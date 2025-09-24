صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈھولنوال سب ڈویژن میں بجلی چوروں کا لیسکو ٹیم پر تشدد

  • لاہور
ڈھولنوال سب ڈویژن میں بجلی چوروں کا لیسکو ٹیم پر تشدد

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ڈھولنوال سب ڈویژن میں بجلی چوروں کا لیسکو ٹیم پر تشدد، بجلی چوری کے خلاف کارروائی کے دوران ایک صارف جو شنٹ لگا کر بجلی چوری کر رہا تھا، میٹر انسپکٹر راشد اور ان کی ٹیم نے چھاپہ مارا۔

اس موقع پر صارف کے غنڈوں نے لیسکو ٹیم پر حملہ کر کے شدید تشدد کیا۔ایس ای ناردرن سرکل محمد مزمل اور ایکسین گلشن راوی نعمان بھٹی کی ہدایت پر ایس ڈی او فیضان اعظم موقع پر پہنچے اور ملزمان کو گرفتار کرایا۔ ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے میٹر قبضے میں لے لیے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال میں اہم اینٹی بائیوٹک سیرپ نایاب ، مریض بچوں کو تڑپنے کیلئے چھوڑ دیا گیا

بہترمعیارِ تعلیم کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے :کمشنر

ڈپٹی کمشنر کاچنیوٹ میں صفائی کی صورتحال پراظہار برہمی

ڈی ڈی ای او کا بوائز سکول کا دورہ ،تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ

ڈی پی ایس کمالیہ میں آگاہی لیکچر ،HPV ویکسین لگائی گئی

سیلاب پرنقصانات کے تخمینے کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر