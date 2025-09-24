آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ وارداتیں کرنے والے ملزمان گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)انوسٹی گیشن پولیس نے آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ وارداتیں کرنے والے ملزمان گرفتار کرلیے۔
ترجمان کے مطابق انویسٹی گیشن تھانہ موچی گیٹ پولیس نے آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ وارداتیں کرنے والے گینگ کے سرغنہ اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر کے ملزمان سے رائیڈرز سے چھینیے گئے لاکھوں مالیت کے 2عدد لیپ ٹاپ، قیمتی گھڑیاں،لاکھوں روپے نقدی اور موبائل فونز برآمد کر لیے ۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان آن لائن رائیڈ بک کراتے اور اس کو واردات کا نشانہ بناتے اور واردات کے بعد موقع سے فرار ہو جاتے تھے۔