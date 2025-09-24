خاتون سمیت 3 افراد نشے کی زیادتی کے باعث جاں بحق
لاہور(کرائم رپورٹر)گجر پورہ، فیکٹری ایریا ، علامہ اقبال ٹاؤن میں خاتون سمیت تین نامعلوم افراد نشے کی زیادتی کے باعث جاں بحق ہو گئے۔
ایدھی ترجمان کے مطابق گجر پورہ کے علاقے چائنہ سکیم ماڈل بازار کے قریب پارک سے 40 سالہ خاتون مردہ حالت میں ملی، فیکٹری ایریا کے علاقے والٹن روڈ فٹ پاتھ کنارے 30 سالہ شخص کی لاش برآمد ہوئی جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقے میں فٹ پاتھ کنارے 55 سالہ نامعلوم شخص مردہ حالت میں ملا، جاں بحق ہونے والے تینوں افراد نشے کے عادی تھے اور نشے کی زیادتی کے باعث جاں بحق ہوئے جن کی شناخت نہ ہو سکی،پولیس اور تحقیقاتی اداروں نے کارروائی کے بعد لاشیں ایدھی ایمبولینس کے ذریعے مردہ خانے منتقل کر کے فنگر پرنٹس کی مدد سے ان کی شناخت کا عمل شروع کر دیا۔