ایل ڈی اے ایونیو ون ہاؤسنگ سکیم کی سڑکیں ٹوٹ گئیں
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)ایل ڈی اے ایونیو ون ہاؤسنگ سکیم،جہاں بارہ سالوں میں آٹھ ارب روپے سڑکوں کی تعمیر پر خرچ ہوئے، لیکن آج بھی مرکزی اور سیکنڈری سڑکیں بدحالی کی تصویر بنی ہوئی ہیں۔
کمیونٹی سنٹر، ایل ڈی اے دفتر، اے بلاک سے سی بلاک تک جگہ جگہ گڑھے اور ٹوٹ پھوٹ شہریوں کی مشکلات بڑھا رہی ہیں۔۔تفصیلات کے مطابق بھاری بھرکم بجٹ اور بار بار فنڈز کی منظوری کے باوجود سکیم کی مرکزی اور سیکنڈری سڑکیں بیٹھ چکی ہیں۔ کمیونٹی سنٹر کے سامنے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ ایل ڈی اے دفتر کے باہر کی سڑک بھی خستہ حالی کی تصویر بنی ہے ۔اے بلاک، بی بلاک اور سی بلاک کی سڑکوں پر جگہ جگہ گڑھے اور بیٹھاؤ نے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر کر رکھی ہے ۔ گاڑی چلانا مشکل اور پیدل چلنا عذاب بن چکا ہے ۔دلچسپ امر یہ ہے کہ ایل ڈی اے بجٹ میں ہر سال سڑکوں کی مرمت کے لیے خطیر رقم مختص کی جاتی ہے۔