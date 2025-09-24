صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت دی جائے :جماعت اسلامی

لاہور(سیاسی نمائندہ)اسرائیلی جارحیت کے خلاف جماعت اسلامی لاہور کی جانب سے 4 اکتوبر کو تاریخی غزہ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ یکم تا 7 اکتوبر کو ہفتہ یکجہتی فلسطین منایا جائے گا۔

اس ضمن میں امیر جماعت اسلامی لاہورضیا الدین انصاری ایڈووکیٹ کی زیر صدارت غزہ مارچ کی انتظامی کمیٹیوں کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ضیا الدین انصاری ایڈووکیٹ نے کہا کہ فلسطین میں نہتے بچوں، خواتین اور معمر افراد پر بمباری، ہسپتالوں اور اقوام متحدہ کے کیمپس کو نشانہ بنانا اسرائیلی بربریت کی بدترین مثال ہے ۔فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت دی جائے۔

