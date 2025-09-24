سوشل سکیورٹی ہسپتال کی سی ٹی سکین مشین خراب
لاہور(خبرنگار)ورکرز راشن کارڈ جاری نہ ہونے، سوشل سکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ کی سی ٹی سکین مشین کے خراب ہونے اور سوشل سکیورٹی ہسپتال قصور کی تعمیر میں تاخیر پر مزدور رہنماؤں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ یہ مسائل فی الفور حل کیے جائیں۔
اس سلسلے میں صنعتی مزدور اتحاد پاکستان اور یونائیٹڈ لائژن کونسل کے وفد نے وائس کمشنر سوشل سکیورٹی پنجاب توقیر الیاس چیمہ سے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت شیخ محسن الیاس نے کی، جبکہ لیبر رہنماؤں کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ملاقات میں مزدور رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ ورکرز راشن کارڈ جلد از جلد جاری کیے جائیں، ملتان روڈ ہسپتال کی سی ٹی سکین مشین فوری طور پر مرمت کی جائے اور قصور ہسپتال کی تعمیر مکمل کر کے عوام کے لیے کھولا جائے ۔وائس کمشنر سوشل سکیورٹی پنجاب توقیر الیاس چیمہ نے مزدور رہنماؤں کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔