لاہو ربورڈ :پوزیشن ہولڈرز میں بائیکس تقسیم کرنے کی تقریب

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور میں پنجاب بھر کے انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحان 2024ء کے پوزیشن ہولڈر طلبہ میں (سکوٹی) الیکٹرک بائیکس تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

تقریب میں کمشنر لاہور ڈویژن و چیئرپرسن لاہور بورڈ مریم خان نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی اور پوزیشن ہولڈر طلبہ میں الیکٹرک بائیکس تقسیم کیں۔ اس موقع پر سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمن بھی موجود تھے جنہوں نے طلبہ کو بائیکس کی چابیاں پیش کیں۔پاکستان بھر کے 29 تعلیمی بورڈز میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے یہ انعامات دیے گئے ہیں۔

