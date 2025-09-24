صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپنی چھت،اپناگھر: 95 ارب کے قرضہ جات تقسیم

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)وزیراعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر عوام دوست ہاؤسنگ پروگراموں کے اہداف اور کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے ہفتہ وار اجلاس کی صدارت پراجیکٹ ڈائریکٹر مرزا ولید بیگ نے کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ فیصل آباد 4 ہزار 188 مستفید خاندانوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے ، سرگودھا اور اٹک بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے ۔رپورٹ کے مطابق اب تک سب سے زیادہ تعمیر شدہ مکانات اٹک میں سامنے آئے ہیں جہاں 1270 خاندان اپنے گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد میں 1210 جبکہ بہاولنگر میں 823 خاندان اپنی رہائش گاہوں کی تعمیر مکمل کر چکے ہیں۔ صوبہ بھر میں مجموعی طور پر 15 ہزار 361 خاندان اپنے مکانات بنا چکے ہیں جبکہ 71 ہزار سے زائد خاندان زیر تعمیر گھروں کو مکمل کرنے میں مصروف ہیں۔محکمہ ہاؤسنگ کے ترجمان کے مطابق 78 ہزار 600 خاندان قرض حاصل کر چکے ہیں، جن میں سے 51 ہزار سے زائد خاندانوں کو تعمیر کے دوسرے مرحلے کی رقم بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اس ضمن میں اب تک 95 ارب روپے سے زائد کے قرضہ جات تقسیم ہو چکے ہیں۔

