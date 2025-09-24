بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطحی وفد کا ارفع کریم ٹاور کا دورہ
لاہور(خبر نگار)بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطحی وفد نے ارفع کریم ٹاور میں قائم پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ آفس کا دورہ کیا جس کا مقصد حکومتِ پنجاب کی جانب سے نافذ کی جانے والی آئی سی ٹی اصلاحات اور ڈیجیٹل اقدامات کا جائزہ لینا تھا۔
وفد کی قیادت بنگلہ دیش کی وزارتِ داخلہ کے سینئر سیکرٹری ایچ ای نسیم الغنی نے کی جبکہ ہائی کمشنر بنگلہ دیش ایچ ای اقبال حسین، ایڈیشنل آئی جی پولیس رضا الکریم، ڈپٹی سیکرٹری محبوب الرحمان، ایڈیشنل ڈپٹی آئی جی پولیس زنات الحسن اور قونصلر (پریس) طیب علی بھی وفد میں شامل تھے ۔پی آئی ٹی بی چیئرمین فیصل یوسف کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل وقار نعیم قریشی نے وفد کی قیادت کرنے والے ایچ ای نسیم الغنی کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔ وفد نے پنجاب میں آئی سی ٹی کے شعبے میں پی آئی ٹی بی کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ وفد کو بتایا گیا کہ پی آئی ٹی بی حکومتِ پنجاب کے ویژن کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام کو شفاف، تیز اور بااعتماد خدمات فراہم کرنے کیلئے کوشاں ہے اور غیر ملکی وفود کی دلچسپی ہمارے اقدامات کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔