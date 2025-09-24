صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ اشرفیہ کی طرف سے سیلاب زدگان میں امدادی سامان تقسیم

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)جامعہ اشرفیہ لاہور کے مہتمم مولانا حافظ فضل الرحیم، نائب مہتمم و ناظم اعلیٰ مولانا قاری ارشد عبید کی زیر سرپرستی، مولاناحافظ اسعد عبید اور۔۔۔

 مولانا زبیر حسن کی زیر نگرانی جامعہ اشرفیہ لاہور سے سیلاب زندگان کی امداد کے لیے مخیر حضرات کے تعاون سے دو کنٹینروں پر مشتمل لاکھوں روپے مالیت کا امدادی سامان جس میں راشن بیگ،ادویات، پینے کا صاف پانی،کپڑے ،جوتے ،چٹائیاں، مچھردانیاں، خشک راشن، نقدرقم اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان شامل تھا ۔ مولانا فضل الرحیم نے کہا کہ حکومت، فلاحی ادارے اور مخیر حضرات متاثرہ خاندانوں کی فوری امداد اور بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کریں۔

