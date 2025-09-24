ایل ڈی اے سٹی:مزید چار بلاکس کے قبضے دینے کا فیصلہ
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ سکیم میں الاٹیوں کو قبضہ دینے کے معاملے پر بڑی پیشرفت، جناح سیکٹر کے مزید چار بلاکس میں تین ہزار سے زائد پلاٹ ہولڈرز کو قبضے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
اب تک سکیم میں پانچ ہزار سے زائد پلاٹوں کا قبضہ دیا جا چکا ہے ۔مزید بلاکس اور کمرشل پلاٹس کے حوالے سے بھی جلد اہم اقدامات متوقع ہیں۔ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ سکیم میں الاٹیوں کو قبضہ دینے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق جناح سیکٹر کے مزید چار بلاکس، اے ون، بی ون، ایل اور ایچ بلاک میں پوزیشن دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ۔ان چار بلاکس میں مجموعی طور پر تین ہزار سے زائد پلاٹوں کا قبضہ دیا جائے گا۔ اس سے قبل سکیم میں پانچ ہزار سے زائد پلاٹ ہولڈرز کو پوسیشن دی جا چکی ہے ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے مرحلے میں جناح سیکٹر کے جی بلاک اور جے بلاک کے الاٹیوں کو بھی قبضہ دیا جائے گا۔