پیر سیّد وارث شاہ ؒ کے 227 ویں سالانہ عرس کا آغاز

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)سیکرٹری /چیف ایڈ منسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے حضرت پیر سیّدوارث شاہ ؒ کے 227ویں سالانہ عرس مبارک کا افتتاح رسم چادر پوشی سے کیا۔

اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حضرت پیر سیّد وارث شاہ ؒپرُ امن بقائے باہمی کے امین تھے ۔رواداری کے فروغ کے لیے ان کی شعری کاوشوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ پنجابی زبان کی تدوین و ترویج میں آپؒ نے نمایاں کردار ادا کیا۔آپؒ کا کلام نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا اور بالخصوص سکھ کمیونٹی میں بہت مقبول ہے۔

